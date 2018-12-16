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فتح: حماس متمسكة بالانقسام

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 02:38 م
فتح: حماس متمسكة بالانقسام
حماس - أرشيفية
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وكالات
 
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أكدت حركة فتح، اليوم الأحد، أن حماس مصرة على مواقفها السلبية من المصالحة الفلسطينية، وجهود الانقسام، لافتة إلى أن الفصائل الفلسطينية ستعقد اجتماعاً قريبا ً مع الفصائل الفلسطينية لبحث تذليل العقبات أمام إنهاء الانقسام.

 

وقال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، إن "حماس ما زالت تصر على مواقفها السلبية الرافضة لإنهاء الانقسام، وحاولت افتعال أزمة بشأن تمثيل دولة فلسطين في مؤتمر رابطة برلمانيون لأجل القدس المنعقد في إسطنبول".

 

وكشف الأحمد، عن اجتماع للفصائل الوطنية خلال الأيام القليلة المقبلة بهدف تحقيق الوحدة الوطنية وتذليل العقبات امام إنهاء الانقسام.

 

وأضاف الأحمد، "هناك أزمة قائمة يجب مواجهتها بما تستحق بتحرك قيادي فلسطيني وعلى المستوى الشارع لأن الأحداث متلاحقة".

 

وتابع الأحمد، أن "استباحة قوات الاحتلال والمستوطنين للضفة والقدس المحتلة ينذر بانفجار كامل في المنطقة".

المزيد عن: فلسطين فتح حماس المصالحة الفلسطينية الانقسام
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