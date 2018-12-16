إزالة ٥٠ حالة تعدي على الأراضي الزراعية بإحدى قرى المنيا

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أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا ٥٠ حالة لتعديات على الأراضى الزراعية بقرية تلة وتم إيقاف الأعمال المخالفة أول بأول وذلك خلال حملة مكبرة لازالة التعديات تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بتكثيف حملات ازالة التعديات والاشغالات للحفاظ على رقعة الأرض الزراعية وتحقيقا للصالح العام.



وفى سياق آخر، قال المهندس محمد سيد رئيس مركزو مدينة المنيا انه تم الاستجابة الفورية للشكوى المقدمة من سكان عمارة ٣ بمساكن الإيواء فى طريق محولات ماقوسه حيث تم سحب ١٤٤ متر من المياه الراكدة ببدروم العمارة بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى وكذلك سيارات الكسح بالوحدة المحلية لقرية نزلة حسين.