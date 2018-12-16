كشف أثري جديد.. 15 معلومة عن مقبرة كاهن التطهير الملكي سقارة

دائمًا ما تبهرنا البعثة الأثرية المصرية، بالكشف عن مقابر أثرية، إذ أعلن الدكتور خالد العناني وزير الآثار، الكشف عن مقبرة أثرية في منطقة سقارة، لكاهن التطهير الملكي في عهد الملك "نفر اير كا رع" من عصر الأسرة الخامسة وكان يدعي "واح تي."

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن مقبرة كاهن التطهير الملكي في سقارة.

1- الدكتور خالد العناني وزير الآثار، أعلن الكشف عن مقبرة أثرية لكاهن التطهير الملكي في عهد الملك "نفر اير كا رع" من عصر الأسرة الخامسة وكان يدعي "واح تى."

2- المقبرة في حالة جيدة من الحفظ وزينت جدرانها بنقوش ملونة غاية في الجمال تصور صاحب المقبرة وأمه وعائلته بالإضافة إلى وجود العديد من النيشات التي تحوى تماثيل كبيرة لصاحب المقبرة وعائلته.

3- البعثة استطاعت الوصول إلى واجهة هذه المقبرة أثناء أعمال الحفر الأثري في شهر نوفمبر الماضي أثناء أعمال حفائر الموسم الثاني للبعثة التي اكتفت بالإعلان عن الكشف عن جبانة الحيوانات حيث إن مدخل المقبرة كان مغلقا بجدار من الطوب اللبن ما يتطلب الكثير من العمل و الوقت.

4- واستطاعت البعثة إزالة الرديم والتي كشفت عن نقوش غائرة في العتب العلوي للسدة نقش عليها ثلاثة أسطر من الكتابة الهيروغليفية تحمل أسماء وألقاب صاحب المقبرة "واح تى" ومن أهم ألقابه: كاهن التطهير الملكي و مفتش القصر الإلهي ومفتش معبد الملك نفر "اير كا رع" و مفتش في المركب المقدس.

5- وتم العثور أيضًا داخل المقبرة على 18 نيشة تضم 24 تمثال كبير منحوت في الصخر وملون تصور صاحب المقبرة وعائلته، أما الجزء السفلي من المقبرة فيضم عدد 26 نيشة صغيرة تحوى على حوالي 31 تمثال منحوت في الصخر أيضا لشخص إما واقفا أو في وضع الكاتب يرجح أنها لصاحب المقبرة وتماثيل لأفراد عائلته، إضافة إلى العثور على العديد من الأواني الفخارية.

6- وتضم المقبرة العديد من النيشات التي تحوي تماثيل كبيرة لصاحب المقبرة وعائلته.

7- تحمل جدران المقبرة العديد من النقوش الملونة التي تحمل اسم زوجة صاحب المقبرة "ورت بتاح"، والعديد من المناظر التي تصور صاحب المقبرة مع أمه "مريت مين" وعائلته من زوجته وأولاده.

8- تتميز المقبرة بجمال روعة ألوانها وغزارة المناظر اليومية بها حيث تضم مناظر الحفلة الموسيقية، وصناعة النبيذ، "الخمرة" والفخار، ومناظر تقدمة القرابين، وإبحار المراكب، وصناعة الأثاث الجنائزي، وصيد الطيور، وصناعة التماثيل، وسحب التماثيل، مع نصوص من السيرة الذاتية لصاحب المقبرة.

9- تعود المقبرة لـ"واح تي" ومعنى الاسم باللغة المصرية القديمة "المؤسس"والذي كان مشرفا على القصر الإلهي والكاهن المطهر في عهد الملك "نفر اير كارع" في الأسرة الخامسة الدولة القديمة.

10- تضم المقبرة اسمين من ملوك مصر وهما "أوسر كاف ونفر اير كا رع" من عصر الأسرة الخامسة.

11- من أهم المناظر الموجودة في المقبرة على يمينها من الداخل، هو منظر الحج وصناعة الجعة.

12- التخطيط العام للمقبرة، عبارة عن صالة مستطيلة تبلغ مساحتها حوالي 10 أمتار طول من الشمال للجنوب، وحوالي3 أمتار عرض من الشرق للغرب، وحوالي 3 أمتار ارتفاع، وحجرة السرداب في نهاية المقبرة.

13- أرضية المقبرة تحتوي على 5 آبار دفن، وبابين وهميين أحدهما يخص "واح تي" والأخر لأمه مريت مين.

14- البعثة الأثرية، بدأت أعمالها بموقع حفائر جبانة الحيوانات المقدسة (البوباسطيون) بسقارة في شهر أبريل لهذا العام ونجحت في الكشف عن 7 مقابر صخرية منها؛ ثلاث مقابر من الدولة الحديثة بالإضافة إلى أربعة مقابر من الدولة القديمة، وأهمهم مقبرة خوفو ام حات، و الذي يحمل ألقاب أهمها المشرف على المنشآت الملكية بالقصر الملكي.

15- تم استئناف أعمال البعثة الأثرية، للموسم الثاني في شهر أغسطس حتى كشفت عن واجهة مقبرة من الدولة القديمة.