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برلين تعتزم توسيع حق الفيتو ضد شراء الأجانب للشركات الألمانية

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 01:19 م
برلين تعتزم توسيع حق الفيتو ضد شراء الأجانب للشركات الألمانية
برلين
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خاطر عبادة
 
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أفادت صحيفة هاندلسبلات اليوم الاحد، أن برلين تعتزم خفض النسبة إلى 10% التي يمكن أن ينطبق عليها حق النقض الذي تفرضه الدولة على شراء مساهمى الشركات غير الأوروبيين للشركات الالمانية.

 

وفي الوقت الحالي، تستطيع الحكومة استخدام حق النقض (الفيتو) ضد العمليات التي تنطوي على شراء ما لا يقل عن 25% من رأس مال شركة ألمانية من قبل شركة خارج الاتحاد الأوروبي.

 

ويأتي هذا القرار في مواجهة القلق المتزايد بشأن المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد الألماني من قبل المستثمرين الصينيين الأقوياء الذين يشترون الأسهم في شركات ذات أهمية استراتيجية، ويكسبون إمكانية الوصول إلى المعرفة والتقنيات القيمة.

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