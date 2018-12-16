ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

القبض على 179 شخصا في مظاهرات "السترات الصفراء" بباريس

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 01:17 م
القبض على 179 شخصا في مظاهرات السترات الصفراء بباريس
مظاهرات السترات الصفراء
طباعة
Advertisements
ترجمة- دينا قدري
 
Advertisements
أعلنت شرطة باريس صباح اليوم الأحد أنه تم القبض على 179 شخصًا في الإجمالي في العاصمة الفرنسية وضواحيها على هامش الأسبوع الخامس من مظاهرات "السترات الصفراء"، وتم احتجاز 144 شخصًا منهم.

وكانت النيابة العامة في باريس قد أشارت في وقت مبكر من مساء أمس إلى أنه تم بالفعل رفع العشرات من عمليات الاحتجاز.

يُذكر أن الأسبوع الخامس على التوالي لحشد "السترات الصفراء" ضد غلاء المعيشة قد شهد انخفاضًا حادًا في عدد المتظاهرين في باريس والمناطق القريبة، وعدد الحوادث على عكس الاشتباكات العنيفة في الأسابيع الماضية، وعدد عمليات الاعتقال.

المزيد عن: مظاهرات فرنسا مظاهرات باريس مظاهرات السترات الصفراء السترات الصفراء اعمال عنف
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎Elfagr Sport - الفجر الرياضي‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
ساوثهامتون
x
15:30
آرسنال
برايتون
x
15:30
تشيلسي
ليفربول
x
18:00
مانشستر يونايتد
الدوري الإسباني
إشبيلية
x
13:00
جيرونا
إسبانيول
x
17:15
ريال بيتيس
ليفانتي
x
21:45
برشلونة
الدوري الإيطالي
كالياري
x
19:00
نابولي
روما
x
21:30
جنوى
الدوري الألماني
لايبزيج
x
16:30
ماينز 05
آينتراخت فرانكفورت
x
19:00
باير ليفركوزن
دوري أبطال أفريقيا 2019
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
x
15:30
بانتو - ليسوثو
الإسماعيلي - مصر
x
17:00
كوتون سبورت اف سي - الكاميرون
الأهلي بنغازي - ليبيا
x
17:00
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
مازيمبي - جمهورية الكونجو
x
17:30
زيسكو يونايتد - زامبيا
النادي الإفريقي - تونس
x
18:00
الهلال - السودان
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
الرجاء الرياضي - المغرب
x
18:00
سيركل مبيري سبورتيف - الجابون
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
ليون
x
14:00
موناكو
نيم أولمبيك
x
16:00
ليل