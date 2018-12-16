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أول فرمان لإيهاب جلال في المصري

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 01:16 م
أول فرمان لإيهاب جلال في المصري
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عمرو مصطفى
 
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اتخذ إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي قراراً بشأن نجوم الفريق عقب توليه المهمة وتوجيه الشكر إلى مصطفى يونس المدير الفني المؤقت للفريق.

وأخطر إيهاب جلال مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي برفض رحيل أي لاعب من الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم خاصة الثنائي أحمد جمعة وإسلام عيسى بعد تلقيهما عروض من الزمالك والأهلي وبيراميدز.

واتفق مجلس إدارة النادي المصري مع إيهاب جلال المدير الفني الجديد على تولي تدريب الفريق براتب شهري 600 ألف جنيه في الفترة القادمة.

وسدد مجلس المصري للمدير الفني الجديد إيهاب جلال قيمة الشرط الجزائي الذي بلغ 100 ألف دولار للرحيل عن أهلي طرابلس الليبي وتدريب المصري البورسعيدي في الفترة القادمة.

وتولى مصطفى يونس مهمة تدريب الفريق المصري بشكل مؤقت عقب إقالة ميمي عبد الرازق المدير الفني السابق للفريق بسبب سوء النتائج بالدوري الممتاز وتولي يونس المهمة بشكل مؤقت بعدما شغل منصب مدير الكرة.

وخسر المصري أمام ساليتس بطل بوركينا فاسو أمس السبت بهدفين نظيفين في ذهاب دور الـ32 ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.
المزيد عن: مصر كورة رياضة ايهاب جلال المصري اسلام عيسي
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