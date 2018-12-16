ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

حماية المستهلك بالأقصر تنجح في إنجار شكاوى مواطنين بنسبة 100 % خلال نوفمبر

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 01:16 م
حماية المستهلك بالأقصر تنجح في إنجار شكاوى مواطنين بنسبة 100 % خلال نوفمبر
جهاز حماية المستهلك
طباعة
Advertisements
طاهر الحساني
 
Advertisements
تواصل إدارة حماية المستهلك بمديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الأقصر، جهودها في التصدي لحالات الغش التجاري على مستوى المراكز والمدن، من خلال الاستجابة للشكاوى المقدمة من المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها على الفور.

وقال الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، إن إدارة حماية المستهلك نجحت في التصدي لحالات الغش التجاري، واتخاذ ما يلزم تجاه الشكاوى المقدمة لها بنسبة 100 % خلال شهر نوفمبر الماضي.

وأوضح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أنه إدارة حماية المستهلك نجحت في استبدال شاشتين تليفزيونيتين، الأولى 43 بوصة، والأخرى 42 بوصة من نفس الماركة والمقاس، بالإضافة إلى استبدال هاتف محمول بآخر من نفس الماركة، واستبدال بطارية لشاحن محمول من نفس النوع، لمستهلكين بعدما تقدموا بشكواه من موجود عيوب في المنتجات التي تم شرائها.

وأشار "صلاح"، أن إدارة حماية المستهلك بالأقصر، تمكنت أيضًا في مجال خدمات ما بعد البيع خلال فترة الضمان، من صيانة ٤غسالات ملابس مختلفة الماركة والوزن، وصيانة مكيفين هواء 1.5، 2.25 حصان سبليت مختلفين الماركة، وصيانة ثلاجتين "نوفرست" مختلفتين الماركة والسعة وصيانة سخان كهربائي ٤٠ لتر.

وتابع، كما تم إصدار النشرة الأسبوعية لأسعار الخضر والفاكهة في مجال مراقبة الأسعار، وفي مجال توعية المواطنين تم إقامة ندوه بمركز ومدينة أرمنت عن ترشيد الإنفاق الاستهلاكي وحقوق المستهلكين عند الشراء.
المزيد عن: مصر شكاوى جهاز حماية المستهلك اخبار
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎Elfagr Sport - الفجر الرياضي‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
ساوثهامتون
x
15:30
آرسنال
برايتون
x
15:30
تشيلسي
ليفربول
x
18:00
مانشستر يونايتد
الدوري الإسباني
إشبيلية
0
x
13:00
0
جيرونا
إسبانيول
x
17:15
ريال بيتيس
ليفانتي
x
21:45
برشلونة
الدوري الإيطالي
كالياري
x
19:00
نابولي
روما
x
21:30
جنوى
الدوري الألماني
لايبزيج
x
16:30
ماينز 05
آينتراخت فرانكفورت
x
19:00
باير ليفركوزن
دوري أبطال أفريقيا 2019
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
x
15:30
بانتو - ليسوثو
الإسماعيلي - مصر
x
17:00
كوتون سبورت اف سي - الكاميرون
الأهلي بنغازي - ليبيا
x
17:00
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
مازيمبي - جمهورية الكونجو
x
17:30
زيسكو يونايتد - زامبيا
النادي الإفريقي - تونس
x
18:00
الهلال - السودان
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
الرجاء الرياضي - المغرب
x
18:00
سيركل مبيري سبورتيف - الجابون
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
ليون
x
22:00
موناكو
نيم أولمبيك
x
16:00
ليل