حماية المستهلك بالأقصر تنجح في إنجار شكاوى مواطنين بنسبة 100 % خلال نوفمبر

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تواصل إدارة حماية المستهلك بمديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الأقصر، جهودها في التصدي لحالات الغش التجاري على مستوى المراكز والمدن، من خلال الاستجابة للشكاوى المقدمة من المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها على الفور.



وقال الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، إن إدارة حماية المستهلك نجحت في التصدي لحالات الغش التجاري، واتخاذ ما يلزم تجاه الشكاوى المقدمة لها بنسبة 100 % خلال شهر نوفمبر الماضي.



وأوضح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أنه إدارة حماية المستهلك نجحت في استبدال شاشتين تليفزيونيتين، الأولى 43 بوصة، والأخرى 42 بوصة من نفس الماركة والمقاس، بالإضافة إلى استبدال هاتف محمول بآخر من نفس الماركة، واستبدال بطارية لشاحن محمول من نفس النوع، لمستهلكين بعدما تقدموا بشكواه من موجود عيوب في المنتجات التي تم شرائها.



وأشار "صلاح"، أن إدارة حماية المستهلك بالأقصر، تمكنت أيضًا في مجال خدمات ما بعد البيع خلال فترة الضمان، من صيانة ٤غسالات ملابس مختلفة الماركة والوزن، وصيانة مكيفين هواء 1.5، 2.25 حصان سبليت مختلفين الماركة، وصيانة ثلاجتين "نوفرست" مختلفتين الماركة والسعة وصيانة سخان كهربائي ٤٠ لتر.



وتابع، كما تم إصدار النشرة الأسبوعية لأسعار الخضر والفاكهة في مجال مراقبة الأسعار، وفي مجال توعية المواطنين تم إقامة ندوه بمركز ومدينة أرمنت عن ترشيد الإنفاق الاستهلاكي وحقوق المستهلكين عند الشراء.

