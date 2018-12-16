ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

دمشق تتزين لأعياد رأس السنة بدون قذائف الهاون

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 01:15 م
دمشق تتزين لأعياد رأس السنة بدون قذائف الهاون
دمشق
طباعة
Advertisements
خاطر عبادة
 
Advertisements

تزيّنت العاصمة السورية دمشق زخارف الكريسماس "أعيد رأس السنة" لأول مرة منذ سنوات، والتي كان على الخط الأمامي للحرب السورية، إلى أن قامت القوات الحكومية بإزالة آخر جيوب للمتمردين في العاصمة مطلع العام الجارى.

 

"وقال حنا السعد، صاحب متجر فى حى القصعة لوكالة رويترز: " إنّ الاستعدادات لعيد الميلاد هذا العام أكثر من ممتازة".

 

كما تُغطى ساحة العباسيين، حيث سقطت قذائف الهاون بشكل متكرر، والأجزاء القريبة من المدينة مغطاة بأضواء وأشجار عيد الميلا ، في حين أن الموسيقيين يعدون أنفسهم مع مجموعة من "الكشافة" المحلية لمسيرة عيد الميلاد التي لم ترى منذ سنوات.

المزيد عن: عالم دمشق اخبار
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎Elfagr Sport - الفجر الرياضي‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
ساوثهامتون
x
15:30
آرسنال
برايتون
x
15:30
تشيلسي
ليفربول
x
18:00
مانشستر يونايتد
الدوري الإسباني
إشبيلية
x
13:00
جيرونا
إسبانيول
x
17:15
ريال بيتيس
ليفانتي
x
21:45
برشلونة
الدوري الإيطالي
كالياري
x
19:00
نابولي
روما
x
21:30
جنوى
الدوري الألماني
لايبزيج
x
16:30
ماينز 05
آينتراخت فرانكفورت
x
19:00
باير ليفركوزن
دوري أبطال أفريقيا 2019
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
x
15:30
بانتو - ليسوثو
الإسماعيلي - مصر
x
17:00
كوتون سبورت اف سي - الكاميرون
الأهلي بنغازي - ليبيا
x
17:00
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
مازيمبي - جمهورية الكونجو
x
17:30
زيسكو يونايتد - زامبيا
النادي الإفريقي - تونس
x
18:00
الهلال - السودان
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
الرجاء الرياضي - المغرب
x
18:00
سيركل مبيري سبورتيف - الجابون
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
ليون
x
14:00
موناكو
نيم أولمبيك
x
16:00
ليل