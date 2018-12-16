يلا كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد مباشر (On live) عبر بين سبورت | Bein match بين ماتش

في قمة مباريات الجولة الـ 17 من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج"، يستضيف فريق ليفربول نظيره مانشستر يونايتد مساء اليوم على ملعب أنفيلد.





موعد مباراة ليفربول ضد مان يونايتد والقنوات الناقلة





فى تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة تنطلق مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد





وتنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة beIN Sports HD2.





مواجهة نارية بين ليفربول ضد مانشستر يونايتد

ليفربول يبحث عن استعادة صدارة البريميرليج

ليفربول يحتل المركز الثاني برصيد 42 نقطة، ويتأخر بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر بفوزه أمس على إيفرتون، ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع بـ26 نقطة.