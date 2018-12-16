استمرار حبس 7 متهمين بقتل شاب وإلقاء جثته بالنيل في المعادي

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة تجديد حبس 7 أشخاص 15 يوما على ذمه التحقيقات لاتهماهم بالقتل العمد بالمعادي.

وأمرت النيابة في وقت سابق بتشريح جثة المجني عليه لمعرفه أسباب الوفاة لبيان وصرحت بدفن الجثة.

يذكر أن الأهالي عثروا بمنطقة المعادي على جثة شاب طافية على حافة نهر النيل بالقرب من منطقة طره وتم إخطار رجال مباحث قسم شرطة المعادي.

وتبين من التحريات الأولية نشوب مشاجرة بشارع مصر حلوان الزراعي بسبب محاولة المجني عليه سرقة سيارة ملاكي إلا أن 7 شباب من أهالي المنطقة أمسكوا به وضربوه حتى الموت وألقوا جثته بالنيل.

وحرر محضر بذلك وأخطرت النيابة التي أمرت بحبسه وتم التجديد.