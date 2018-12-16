ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

استمرار حبس 7 متهمين بقتل شاب وإلقاء جثته بالنيل في المعادي

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 01:11 م
استمرار حبس 7 متهمين بقتل شاب وإلقاء جثته بالنيل في المعادي
طباعة
Advertisements
داليا عادل
 
Advertisements

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة تجديد حبس 7 أشخاص 15 يوما على ذمه التحقيقات لاتهماهم بالقتل العمد بالمعادي.

 

وأمرت النيابة في وقت سابق بتشريح جثة المجني عليه لمعرفه أسباب الوفاة لبيان وصرحت بدفن الجثة.

 

يذكر أن الأهالي عثروا بمنطقة المعادي على جثة شاب طافية على حافة نهر النيل بالقرب من منطقة طره وتم إخطار رجال مباحث قسم شرطة المعادي.

 

وتبين من التحريات الأولية نشوب مشاجرة بشارع مصر حلوان الزراعي بسبب محاولة المجني عليه سرقة سيارة ملاكي إلا أن 7 شباب من أهالي المنطقة أمسكوا به وضربوه حتى الموت وألقوا جثته بالنيل.

 

وحرر محضر بذلك وأخطرت النيابة التي أمرت بحبسه وتم التجديد.

المزيد عن: متهمين قتل شاب حوادث الفجر حبس النيل
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
ساوثهامتون
x
15:30
آرسنال
برايتون
x
15:30
تشيلسي
ليفربول
x
18:00
مانشستر يونايتد
الدوري الإسباني
إشبيلية
0
x
13:00
0
جيرونا
إسبانيول
x
17:15
ريال بيتيس
ليفانتي
x
21:45
برشلونة
الدوري الإيطالي
كالياري
x
19:00
نابولي
روما
x
21:30
جنوى
الدوري الألماني
لايبزيج
x
16:30
ماينز 05
آينتراخت فرانكفورت
x
19:00
باير ليفركوزن
دوري أبطال أفريقيا 2019
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
x
15:30
بانتو - ليسوثو
الإسماعيلي - مصر
x
17:00
كوتون سبورت اف سي - الكاميرون
الأهلي بنغازي - ليبيا
x
17:00
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
مازيمبي - جمهورية الكونجو
x
17:30
زيسكو يونايتد - زامبيا
النادي الإفريقي - تونس
x
18:00
الهلال - السودان
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
الرجاء الرياضي - المغرب
x
18:00
سيركل مبيري سبورتيف - الجابون
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
ليون
x
14:00
موناكو
نيم أولمبيك
x
16:00
ليل