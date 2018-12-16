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موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز: والقنوات الناقلة لمُباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد بث مباشر

رابط مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز في يوم الأحد الموافق 16 ديسمبر 2018، على أرضية ملعب أنفيلد رود بمدينة ليفربول على الأراضي الإنجليزية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم الأحد، في تمام الساعة:

السابعة مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.

الثامنة مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

السادسة مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز الأحد: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول

بث مباشر مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تُذاع المباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز في يوم الأحد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يلا شوت HD .. بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد مشاهدة ليفربول مباشر |كورة ستار|لايف| يلا شوت | بث حي |اون لاين

حيث تُذاع مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة بي إن سبورت الثانية المشفرة HD، إضافة إلى موقع Bein Connect عبر شبكة الإنترنت، فيما سوف يتولى التعليق على المباراة المعلق حفيظ دراجي.