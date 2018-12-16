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قمة المناخ تنجح فى تجاوز الخلافات لتطبيق اتفاقية المناخ بباريس

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 01:09 م
قمة المناخ تنجح فى تجاوز الخلافات لتطبيق اتفاقية المناخ بباريس
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خاطر عبادة
 
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تغلبت ما يقرب من 200 دولة على الانقسامات السياسية للاتفاق على القواعد التي ستقوم بتنفيذ اتفاق المناخ العالمي التاريخي يوم السبت، ولكن منتقدين أكدوا أنّ القرار ليس طموحاً بما يكفي لمنع الآثار الخطيرة لظاهرة الاحتباس الحراري.


وتوصل المفاوضين إلى توافق في الآراء بشأن إطار أكثر تفصيلاً لتنفيذ اتفاق باريس الموقع في عام 2015، والذي يهدف إلى الحد من الزيادة في درجات الحرارة العالمية إلى متوسط ​​"أقل بكثير" من درجتين مئويتين من مستويات ما قبل الصناعة.

 

وقال الزعيم البولندى مضيف المحادثات "لم يكن من السهل التوصل إلى اتفاق حول مثل هذا الاتفاق الخاص والفني، من خلال هذه الحزمة، لقد خطونا ألف خطوة صغيرة إلى الأمام، نشعر بالفخر".

 

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