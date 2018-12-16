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بدء مبادرة أطفال اليوم قادة الغد بمدارس السويس (صور)

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 01:08 م
بدء مبادرة أطفال اليوم قادة الغد بمدارس السويس (صور)
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أبوبكر عبد المعز
 
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تفقد اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس اليوم مدرسة الشهيد فايز حافظ أمين بمنطقة شباب المثلث بحي الاربعين ومدرسة القناة بحي السويس لمتابعة مبادرة السيد رئيس الجمهورية والتي تقام تحت عنوان اطفال اليوم قادة الغد بالتوازي مع حملة 100 مليون صحة وذلك لمدارس المراحل الابتدائية وتم اختيار ثلاث مدارس كمرحلة اولي من كل محافظة بمدرسة الشهيد فايز حافظ أمين الابتدائية بالمثلث بحي الاربعين ومدرسة القناة بحي السويس ومدرسة الجناين الجديدة بحي الجناين والتي تستهدف بحد ادني 500 طالب وطالبة بالثلاث مدارس من خلال فحص وعلاج أمراض الأنيميا والسمنة وقصر القامة تحت إشراف هيئة التأمين الصحي وبالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم.

وأكد صقر علي مديرية الصحة وهيئة التأمين الصحي ومديرية التربية والتعليم بتقديم كافة التسهيلات لنجاح الحملة من اجل صحة اطفالنا قادة الغد في المستقبل القريب، ثم تفقد المحافظ عدد من الفصول بالمدرسة لمتابعة سير العملية التعليمية وانتظام الدراسة بالمدرسة.

رافق المحافظ في الجولة دكتور لبيب محمد كمال وكيل وزارة الصحة والعميد ايهاب سراج رئيس حي الاربعين وسلمي الشاعر وكيل مديرية التربية والتعليم ودكتور محمد عبد الخالق نائب رئيس فرع التأمين الصحي بالسويس واشرف السروي مدير التعليم العام ورؤف عياد مدير ادارة شمال السويس التعليمية.
بدء مبادرة أطفال اليوم قادة الغد بمدارس السويس (صور)
بدء مبادرة أطفال اليوم قادة الغد بمدارس السويس (صور)
بدء مبادرة أطفال اليوم قادة الغد بمدارس السويس (صور)
بدء مبادرة أطفال اليوم قادة الغد بمدارس السويس (صور)
بدء مبادرة أطفال اليوم قادة الغد بمدارس السويس (صور)
المزيد عن: مصر مدراس السويس اخبار
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