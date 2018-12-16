حملة لإزالة الإشغالات بشوارع كفرالشيخ (صور)

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نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، برئاسة المهندس علي عبد الستار، رئيس المركز والمدينة، بالتعاون مع جهاز شرطة المرافق بكفرالشيخ، بعمل حملة مكبرة لإزالة الاشغالات بشوارع المدينة، وفتح الطرق الرئيسية والفرعية، وتم عمل محاضر لجميع المخالفين.



وقامت الحملة بإزالة التعديات بشارع الخليفة والشوارع الفرعية المحيطة، وشارع الجيش، وشارع الإصلاح الزراعي، وبحضور رضا رجب، نائب رئيس المدينة للإزالات والإشغالات، وطارق الباجوري، مدير قسم الإشغالات بالوحدة، ومحمد رضا، مساعد نائب رئيس المدينة للإزالات والإشغالات.



و شدد رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، بعمل حملات مستمرة بشارع المصنع، وشارع بورسعيد بوسط المدينة، وكذلك بعمارات الأوقاف بغرب المدينة، لإزالة التعديات على حرم الشوارع وفتحها من جديد، وغلق جميع الكافتريات والمطاعم المخالفة، وعمل المحاضر اللازمة لها.