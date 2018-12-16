احتفالية جامعة الفيوم بيوم التميز

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في إطار حرص جامعة الفيوم على تكريم أبناءها من المتميزين في عدد من المجالات وتحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف عبدالحفيظ رحيل القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، تقام احتفالية يوم التميز يوم الأربعاء المقبل.



ويتم من خلال احتفالية يوم التميز تكريم الفائزين بجائزة جامعة الفيوم التشجيعية في الترقي للدرجات العلمية الأعلى وفي التأليف العلمي والترجمة وفي براءة الإختراع بالإضافة إلى تكريم الفائزين بجائزة الجامعة للتميز في النشر العلمي الدولي وكذلك الفائزين بجائزة الجامعة للحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ومن العاملين ومن الوافدين، وتكريم الفائزين بجائزة الجامعة بأفضل رسالة دكتوراه والمتميزين من أعضاء هيئة التدريس.



كما سيتم تكريم الفائزين بجائزة جامعة الفيوم للعاملين في التميز الإداري والموظف المثالي والعامل المثالي.

