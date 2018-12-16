الضربة القاضية تمنح كانيلو لقب رابطة الملاكمة العالمية

أثبت ساؤول "كانيلو" ألفاريز، تفوقه على روكي فيلدينج، وفاز عليه بالضربة القاضية الفنية، في الجولة الثالثة، ليُتوج بسهولة بلقب رابطة الملاكمة العالمية في وزن فوق المتوسط، في ماديسون سكوير جاردن، أمس السبت.





وأظهر الملاكم المكسيكي البالغ عمره 28 عاما، والمرشح الأبرز للفوز، رغبته في الانتصار من البداية ووجه لكمات متتالية وأسقط منافسه البريطاني 4 مرات.





وحسم ألفاريز، الذي عدد سجله الرائع إلى 51 فوزا مقابل هزيمة واحدة وتعادلين، اللقاء بلكمة قوية بيده اليسرى أسقطت فيلدينج لينهي الحكم النزال، بعدما سدد ألفاريز 35 لكمة في جسد منافسه.





وقال ألفاريز عن أسلوبه الهجومي للصحفيين "هذا ما خططنا له. كنا نعرف أنه يعاني من مثل هذه نقاط الضعف".





ورغم تفوق فيلدينج، الذي فاز 27 مرة مقابل خسارتين، في عنصر طول القامة فإنه ومن قبل حتى النزال لم يكن مرشحا للفوز.





وأضاف ألفاريز، الذي جاءت هزيمته الوحيدة السابقة أمام فلويد مايويذر في 2013 "شعرت بالقوة. أدينا عملا رائعا وأنا سعيد جدا".





وتابع "سنستمتع بهذا الفوز وبكل شيء حققناه في 2018 ثم سنفكر في القادم".



