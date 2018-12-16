أهلي 2000 يواجه السكة الحديد في دوري منطقة القاهرة

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي «مواليد ٢٠٠٠» غدا الاثنين مع ضيفه السكة الحديد، في مباراة تجمعهما على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة والأولى في الدور الثاني من بطولة منطقة القاهرة.





يدخل الأهلي المباراة وهو يتربع على صدارة الترتيب، برصيد ٣٤ نقطة، وذلك بعد فوزه الأخير على فريق الاتصالات بسبعة أهداف مقابل هدف، وما زالت تتبقى له مباراة مؤجلة أمام سراي القبة.





وفاز الأهلي هذا الموسم على السكة الحديد والنصر بنتيجة واحدة ٢-صفر، وتعادل مع مصر للتأمين ٣-٣، ثم فاز على طلائع الجيش ٣ – ٢، ومركز شباب زينهم ٦ – صفر، والمعادي واليخت ٥ – صفر، والغابة ووادي دجلة والمقاولون العرب بنتيجة ٢–صفر، والمصري القاهري ٥-١، وعين الصيرة ٦ - صفر، وأخيرًا الاتصالات ٧ - ١، مسجلاً ٤٥ هدفًا بينما تلقى ٧ أهداف فقط.





ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٠ بالأهلي أمين عرابي مديرًا فنيًا، ويعاونه أشرف أبو زيد المدرب العام، وتامر دسوقي مدرب حراس المرمى، وعماد أنور إداري الفريق، ومحمود عبد العليم طبيب الفريق، وعبد الحميد حسين إخصائي العلاج الطبيعي.



