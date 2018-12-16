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مقتل 16 مساعدا للبغدادي بغارات عراقية في سوسة السورية

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 11:43 ص
مقتل 16 مساعدا للبغدادي بغارات عراقية في سوسة السورية
البغدادي
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وكالات
 
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قتل 16 إرهابياً في ضربة جوية نفذتها طائرات إف 16 العراقية في منطقة سوسة السورية، حسب ما كشفته وزارة الداخلية العراقية.

 

وكشف قائد ميداني أن 16 داعشياً من معاوني أبوبكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش، على حدّ قوله، قتلوا في الضربة التي استهدفت مكان اجتماعهم في منطقة سوسة.

 

وتابع "أن ضربة ثانية استهدفت مقراً ثانياً لهم أسفرت عن مقتل 13 انتحارياً كانوا يستعدون للدخول إلى العراق عبر الطريق الـصـحـراوي للقيام بـعـمـلـيـات إرهــابــيــة تـسـتـهـدف بــغــداد وكــربــلاء وسامراء وكركوك".

وبحسب القائد الميداني فإن أبرز القتلى هم:

 

وزير حرب داعش الإرهابي مشتاق عناد هـرم المحمدي، عراقي الجنسية الملقب بأبو عـمـر، وهو مسؤول عن ما يسمى ولاية الفرات الأوسط.

 

ونائب البغدادي المدعو سجاد علي حسين الحسناوي الملقب بأبو صفية العراقي، المتهم بالإشراف على تنفيذ تـفـجـيـرات فـاجـعـة الــكــرادة الأخـيـرة، كما شارك في تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية في العراق وسوريا.

 

ومـسـؤول منطقة الـصـحـراء عبد حـمـيـد نـمـضـحـي الـسـلـمـانـي مـسـؤول عـن نقل الانـتـحـاريـين مـن سـوريـا إلــى الـعـراق وبالعكس.

 

وأمير غرفة عمليات التنظيم الإرهابي عمر عبد سلمان الـفـهـداوي مكلف بمهمة الإشــراف عـلـى الـعـمـلـيـات الإرهـابـيـة فـي سـوريـا والـعـراق والخارج.

 

وشـاكـر الـحـردانـي والمـعـروف بشاكر صاروخ، لعلاقته ببرنامج الجهد الهندسي لـصـنـاعـة الـصـواريـخ بالتنظيم الإرهــابــي.

 

وأيضاً المسؤول الأمني للتنظيم أبو صالح العبيدي، والإرهابي أبو حمزة اليمني جـنـسـيـتـه يمني زعيم مـا يسمى الانتحاريين فـي سوريا.

 

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