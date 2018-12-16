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جرحى إثر هبوط مروحية روسية في منطقة تومسك

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 11:36 ص
جرحى إثر هبوط مروحية روسية في منطقة تومسك
هبوط مروحية روسية
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وكالات
 
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أفاد ممثل خدمات الطوارئ الإقليمي، بإصابة خمسة أشخاص أثناء هبوط عنيف لمروحية "مي - 8" في منطقة تومسك الروسية.

 

وأجرت مروحية مي — 8، هبوطا عنيفا شمال منطقة تومسك، اليوم الأحد، وحسب البيانات كان هناك عطلا في عدة الهبوط للمروحية.

 

وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": وقع الحادث أثناء الدخول إلى منصة هبوط طائرات الهليكوبتر في مدينة كيدروفي، وهناك خمسة مصابين، ثلاثة منهم في المستشفى.

 

وأوضح، بأنه وفقا للبيانات الأولية، كان على متن المروحية 25 شخصا ثلاثة منهم، أفراد الطاقم، وكل المصابين هم مواطنين روس من سيبيريا.

 

كما أعلن المكتب الصحفي في وزارة الطوارئ الروسية، سابقا، لوكالة "سبوتنيك": أصيب ثلاثة أشخاص إصابة خفيفة وتم تقديم المساعدة الطبية لهم، ولا يوجد قتلى.

 

ويتم إجراء تحقيق في الحادث والمحققون يفتشون المكان ويقابلون الشهود، ويقول المصدر أنه كان على المروحية نقل عاملين لشركة نفط، الذين أنهوا عملهم.

 

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