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أمن الجيزة يفحص 38 شخصا بالطالبية

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 11:36 ص
أمن الجيزة يفحص 38 شخصا بالطالبية
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إيمان عبد العاطي
 
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وجه اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتكثيف الحملات لضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة، والمشتبه بهم والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية بشارع فيصل دائرة قسم شرطة الطالبية.

 

وأسفرت جهود الحملة اليوم التي أشرف عليها اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد الألفي نائب مدير المباحث، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، عن فحص 38 حالة اشتباه، وتحرير 59 مخالفة مرورية، ورفع 166 حالة إشغال طريق.

 

ولاقت الحملة استحسان وارتياح كافة المواطنين بالمركز وطالبوا باستمرارها، مؤكدين تحياتهم وتقديرهم لجهاز الشرطة والجهود المبذولة.

 

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وجه بتحرر المحضر اللازم حيال كل واقعة والعرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.


المزيد عن: حالات اشتباه الطالبية أمن الجيزة
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