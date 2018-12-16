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"عبدالحفيظ وعدلي" في إثيوبيا فجر الثلاثاء المقبل

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 11:32 ص
عبدالحفيظ وعدلي في إثيوبيا فجر الثلاثاء المقبل
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علي نبوي
 
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يطير سيد عبد الحفيظ، القائم بأعمال مدير الكرة بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وسمير عدلي المدير الإداري، إلى إثيوبيا فجر الثلاثاء المقبل؛ لترتيب كافة الأمور المتعلقة برحلة فريق الكرة لخوض مباراة جيما الاثيوبي المقرر لها الجمعة المقبل في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

ويتطلع «عبد الحفيظ» و«عدلي» للاطمئنان على كافة الأمور المتعلقة بالإقامة وانتقالات الفريق وملاعب التدريب، وغيرها من الأمور التنظيمية قبل وصول بعثة الأهلي إلى إثيوبيا.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد قرر تكليف إبراهيم الكفراوي عضو مجلس إدارة النادي، بتولي مهام رئاسة بعثة الفريق في رحلتها إلى إثيوبيا.

يذكر أن الأهلي قد فاز على جيما الإثيوبي 2-0 يوم الجمعة الماضي في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، حيث سجل هدفي المباراة ناصر ماهر ومروان محسن.

الأهلي يصطحب محمد الشناوي في رحلة إثيوبيا

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اصطحاب محمد الشناوي حارس مرمى الفريق في رحلة إثيوبيا القادمة والتي تأتي استعدادًا لمواجهة جيما الاثيوبي الجمعة المقبل في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الشناوي قد غاب عن قائمة الفريق في المباريات الأخيرة؛ بسبب إصابته في العضلة الضامة، حيث نفذ اللاعب برنامجًا تأهيليًا للتعافي من الإصابة، وعاد للانتظام في التدريبات الجماعية.

ويعلن الجهاز الفني للأهلي بقيادة محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق قائمة مباراة النجوم وذلك عقب انتهاء المران المسائي اليوم، حيث ينتظر الأهلي مواجهة النجوم مساء غد الاثنين في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الــ12 بمسابقة الدوري.

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