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شاهد.. الترتيبات السياسية الانتقالية بمشاورات السويد "انفوجراف"

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 11:30 ص
شاهد.. الترتيبات السياسية الانتقالية بمشاورات السويد انفوجراف
صورة أرشيفية
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الفجر السعودي
 
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ينشر "الفجر السعودي"، انفوجراف يظهر الترتيبات السياسية الانتقالية بمشاورات السويد.

وبحسب الانفوجراف، فإن الترتيبات التنفيذية شاملة بما في ذلك السلطات التنفيذية ذات الصلة خلال الفترة الانتقالية المزمنة. 

وتستند الترتيبات التنفيذية إلى الشراكة وبشكل يمنع أي تعطيل أو استئثار أي مكون أو فئة بالسلطة وفق آليات واضحة لاتخاذ القرار.

وشملت الآليات الشاملة استئناف الانتقال السياسي السلمي على أساس الشراكة الوطنية لمعالجة القضايا السياسية التي لم تحسم بعد.

شاهد.. الترتيبات السياسية الانتقالية بمشاورات السويد "انفوجراف"
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