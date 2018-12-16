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الرئيس العراقي يتنازل رسميا عن جنسيته البريطانية

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 11:31 ص
الرئيس العراقي يتنازل رسميا عن جنسيته البريطانية
الرئيس العراقي
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وكالات
 
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أعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية لقمان الفيلي، اليوم الأحد، أن الرئيس برهم صالح تخلى بصورة قانونية عن الجنسية (البريطانية) التزاما منه بما جاء في الدستور العراقي.

 

وأكد الفيلي "أن الإجراءات القانونية بشأن تنازله عن الجنسية البريطانية قد استكملت"، وفقا للموقع الرسمي لـ"رئاسة جمهورية العراق".

 

وأضاف الفيلي أن سيادة الرئيس "إذ يتقدم بوافر الشكر والتقدير للمملكة المتحدة التي منحته الجنسية أيام معارضته للنظام السابق، فان تنازل سيادته يأتي التزاما منه بما جاء في الدستور العراقي في المادة رقم 18 الفقرة الرابعة والتي تنص على عدم جواز تمتع الأشخاص بجنسية أخرى مكتسبة في حال تم انتخابهم أو تكليفهم بمهام سيادية في جمهورية العراق".

 

وفاز مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح، برئاسة جمهورية العراق، بعد حصوله على 219 صوتا مقابل 22 صوتا لمنافسه فؤاد حسين، وأعلن رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، فوز صالح، بينما كان هناك 24 صوتا باطلا و7 أصوات فارغة"، خلال الجولة الثانية لانتخاب رئيس الجمهورية العراقية.

 

المزيد عن: برهم صالح العراق الرئيس العراقي الجنسية البريطانية
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