الحبس سنة لعامل قهوة لتعاطيه مخدر الحشيش بدار السلام
الأحد 16/ديسمبر/2018 - 11:32 ص
عمار محمد
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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بالحبس
سنة وغرامة ١٠ آلاف جنيه لعامل قهوة تعاطي وتاجر بالمواد المخدرة بدار السلام.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح وعضوية المستشارين
عماد الخولي وحسين نظمي وأمانة سر شريف محمد.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم "عبد الرحيم.م"
تهمة إحراز جوهر الهيروين بقصد الاتجار.
وكما اسندت له النيابة تهمة إحراز جوهر الحشيش بقصد التعاطي.
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