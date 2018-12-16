ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الحبس سنة لعامل قهوة لتعاطيه مخدر الحشيش بدار السلام

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 11:32 ص
الحبس سنة لعامل قهوة لتعاطيه مخدر الحشيش بدار السلام
طباعة
Advertisements
عمار محمد
 
Advertisements

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بالحبس سنة وغرامة ١٠ آلاف جنيه لعامل قهوة تعاطي وتاجر بالمواد المخدرة بدار السلام.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح وعضوية المستشارين عماد الخولي وحسين نظمي وأمانة سر شريف محمد.

 

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم "عبد الرحيم.م" تهمة إحراز جوهر الهيروين بقصد الاتجار.

 

وكما اسندت له النيابة تهمة إحراز جوهر الحشيش بقصد التعاطي.

المزيد عن: حوادث الفجر حشيش السلام الحبس الأمس
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎Elfagr Sport - الفجر الرياضي‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
ساوثهامتون
x
15:30
آرسنال
برايتون
x
15:30
تشيلسي
ليفربول
x
18:00
مانشستر يونايتد
الدوري الإسباني
إشبيلية
x
13:00
جيرونا
إسبانيول
x
17:15
ريال بيتيس
ليفانتي
x
21:45
برشلونة
الدوري الإيطالي
كالياري
x
19:00
نابولي
روما
x
21:30
جنوى
الدوري الألماني
لايبزيج
x
16:30
ماينز 05
آينتراخت فرانكفورت
x
19:00
باير ليفركوزن
دوري أبطال أفريقيا 2019
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
x
15:30
بانتو - ليسوثو
الإسماعيلي - مصر
x
17:00
كوتون سبورت اف سي - الكاميرون
الأهلي بنغازي - ليبيا
x
17:00
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
مازيمبي - جمهورية الكونجو
x
17:30
زيسكو يونايتد - زامبيا
النادي الإفريقي - تونس
x
18:00
الهلال - السودان
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
الرجاء الرياضي - المغرب
x
18:00
سيركل مبيري سبورتيف - الجابون
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
ليون
x
14:00
موناكو
نيم أولمبيك
x
16:00
ليل