مفاجأة .. كأس زايد سر رفض الزمالك انتقال شيكابالا للاتحاد السكندري

يرفض مجلس إدارة نادي الزمالك إعارة محمود عبد الرازق شيكابالا الي نادي الاتحاد السكندري.

ويرغب الاتحاد في ضم شيكابالا لاستكمال إعارته مع زعيم الثغر لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وكشف مصدر أن الزمالك يرفض إعارة شيكابالا للاتحاد بعد الخلاف الذي نشب بين الناديين بسبب مشاركة الثنائي رزاق سيسيه وأحمد داوودا لاعبا الزمالك المعاران لصفوف الاتحاد بعدما قام الاتحاد بالدفع بهما أمام الزمالك في كأس زايد للأندية الأبطال.

واقترب شيكابالا من قطع إعارته مع نادي أبولون سميرني اليوناني ليعود للدوري المصري لاستكمال إعارته بأحد أندية الدوري.

ويسعى مسؤولو الاتحاد لحل الأزمة وإقناع رئيس الزمالك بإتمام إعارة اللاعب في الوقت الذي يبحث وكيل شيكابالا عن عروضا مصرية أخرى تحسبا لتمسك الزمالك بموقفه بعدم إعارة شيكابالا للاتحاد.

وقال وليد صلاح الدين مدير الكرة بالاتحاد السكندري: "بالفعل نحن نريد ضم شيكابالا على سبيل الإعارة خلال فترة انتقالات يناير المقبلة".

وأضاف "حصلنا على موافقة اللاعب بالانضمام لنا، والذي رحب باللعب لنادي الاتحاد، فيما حصلنا أيضا على موافقة ناديه اليوناني على الصفقة".

وليد صلاح أتبع "تتبقى فقط المفاوضات مع الزمالك حول الصفقة، قبل أن تتم بشكل رسمي".

ويقضي شيكابالا الموسم الجاري معارا من الزمالك لنادي أبولون اليوناني. صاحب الـ 32 عاما شارك في 10 مباريات، سجل فيهم هدفا واحدا وصنع آخر.

وكان شيكابالا أحد أعضاء المنتخب الوطني المشارك في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.