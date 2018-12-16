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المشدد 5 سنوات لطالب والسجن 5 أعوام لحدث لسرقتهما هاتفا من سيدة بمصر القديمة

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 11:30 ص
المشدد 5 سنوات لطالب والسجن 5 أعوام لحدث لسرقتهما هاتفا من سيدة بمصر القديمة
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عمار محمد
 
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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بالمشدد ٥ سنوات لطالب والسجن 5 سنوات لحدث شرعا في سرقة هاتف بمصر القديمة.


وصدر الحكم برئاسة المستشار عبد السلام يونس وعضوية جمال أبو طالب وولاء وجدي طاهر وأمانة سر محمد عبد العزيز وخالد عبد المنعم.

 

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين "إسلام.س" طالب و"نبيل.م" تهمة الشروع في سرقة المنقول هاتف جوال المملوك للمجني عليها "مي.م" وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليها حيث باغتاها مستقلين توك توك قيادة المتهم الثاني حال سيرها وجذب المتهم الأول هاتفها عنوة فتشبثت به حتى أسقطاها أرضًا كي يتمكنا بتلك الوسيلة من الاستيلاء عليه وقد ترك ذلك بها آثار الجروح، وقد خاب إثر جرمهما لسبب لا دخل لارادتهما فيه وهو ضبطهما والجريمة متلبس بها.

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