محمد الشناوي يرافق بعثة الأهلي في رحلة إثيوبيا

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اصطحاب محمد الشناوي حارس مرمى الفريق في رحلة إثيوبيا القادمة والتي تأتي استعدادًا لمواجهة جيما الاثيوبي الجمعة المقبل في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.





وكان الشناوي قد غاب عن قائمة الفريق في المباريات الأخيرة؛ بسبب إصابته في العضلة الضامة، حيث نفذ اللاعب برنامجًا تأهيليًا للتعافي من الإصابة، وعاد للانتظام في التدريبات الجماعية.





ويعلن الجهاز الفني للأهلي بقيادة محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق قائمة مباراة النجوم وذلك عقب انتهاء المران المسائي اليوم، حيث ينتظر الأهلي مواجهة النجوم مساء غد الاثنين في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الــ12 بمسابقة الدوري.

الأهلي يعلن جاهزية إكرامي ومعلول للقاء النجوم





أصبح شريف إكرامي ووليد أزارو لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزين لمواجهة النجوم المقرر لها مساء غد الاثنين في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الثاني عشر بمسابقة الدوري.

وكان إكرامي قد اشتكي من آلام العضلة الضامة في مباراة جيما الإثيوبي الأول في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، حيث تمت إراحة اللاعب من التدريبات ، واكتفي فقط بأداء تدريبات الجري حول الملعب قبل أن يعلن الجهاز الطبي أن اللاعب سيكون لائقًا للتواجد في الحسابات الفنية لمباراة النجوم.

كما أكد الجهاز الطبي أن المغربي وليد أزارو تعافى تماما من آلام العضلة الخلفية، وأصبح جاهزًا هو الآخر بعد مشاركته بشكل طبيعي في تدريبات الكرة أمس





