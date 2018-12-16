نائب وزير التعليم: نعمل على إعادة تشغيل القرية الكونية خلال 3 شهور (فيديو)



وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية "DMC"، اليوم الأحد، أن إغلاق القرية الكونية جاء نتيجة بعض المشكلات التي حدثت ومنها إدارة المشروع والاقتصاديات الخاصة به، مشيرا إلى أنها افتتحت في عام 2014 واقصى دخل له وصل 700 ألف جنيه فقط بينما تكلف المشروع 300: 400 مليون جنيه.



كما لفت إلى أنه تم تشكيل لجنة منذ 3 شهور لإدارة وتنمية الموارد الخاصة بالدولة وتعمل بالتوازي مع جهات مختلفة، والقرية ضمن مشروعات صندوق مصر السيادي لإعادة تشغيلها مرة أخرى بعد حل المشكلات ويمكن توقع عمله خلال 3 شهور.



قال محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم، إن إدارة الأصول غير المستغلة من الملفات الهامة التي تعمل عليها الدولة، مشيرا إلى أن القرية الكونية بأكتوبر هي نموذج مصغر من جميع معالم وآثار مصر وهو مشروع سياحي وثقافي هام للغاية.