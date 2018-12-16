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مقتل 29 وأسر 7 من الميليشيات في الحديدة باليمن

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 11:25 ص
مقتل 29 وأسر 7 من الميليشيات في الحديدة باليمن
الحوثيين - أرشيفية
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وكالات
 
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اندلعت اشتباكات عنيفة واستهدفت غارات جوية مناطق متفرقة في محافظة الحديدة غرب اليمن، رغم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في السويد في محادثات السلام اليمنية، بحسب ما أعلنت مصادر قريبة من الحكومة اليمنية، اليوم الأحد.

 

وقال مصدر في القوات الموالية للحكومة، إن "29 مسلحاً على الأقل قتلوا، بينهم 22 من المتمردين الحوثيين في الاشتباكات والغارات في المحافظة، ليل السبت.

 

وأكد المصدر نفسه أنه تم أسر 7 من مقاتلي المتمردين الحوثيين خلال هجوم في الدريهمي جنوب المحافظة.

 

وصرح أحد سكان الحديدة أن المواجهات التي اندلعت مساء السبت"عنيفة" مشيراً إلى استخدام "رشاشات ومدافع ومضاد طيران".

وأضاف "فجر اليوم تراجعت حدتها وأصبحت متقطعة نسمعها بين الحين والأخر".

 

وتابع "حتى أصوات الطيران لم تتوقف من الليل حتى الفجر".

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