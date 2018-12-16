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في أول تصريح لها.. شبيهة محمد رمضان توجه رسالة هامة له عبر "الفجر"

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 10:18 ص
في أول تصريح لها.. شبيهة محمد رمضان توجه رسالة هامة له عبر الفجر
شبيهة محمد رمضان
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قالت نهال عاطف محمد، شبيهة الفنان محمد رمضان، إنها سعيدة جدا بوجود تشابه كبير بينها وبين الفنان محمد رمضان.

وأضافت في أول تصريح صحفي لها إلى بوابة "الفجر"، أنه "يمكن من حسن حظي أني شبه فنان كبير وفي المكانة دي".

ووجهت رسالة إلى "رمضان" مفادها "أتمني إنه يستغل حب الجماهير له والشباب، ويقوم بأدوار تحثهم على بناء وطنهم، كما يفعل في الفترة الأخيرة، وأتمنى مقابلته قريبًا".

نهال عاطف، تبلغ من العمر 25 عاما، باتت حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صورةـ توضح مدى التشابه الكبير بينها وبين الفنان محمد رمضان.
وأكد مشاهدوا الصورة، التشابه الكبير بين الاثنين، بل ذهب البعض إلى الاعتقاد في البداية، أنها شقيقته وليست شبيهة له.
في أول تصريح لها.. شبيهة محمد رمضان توجه رسالة هامة له عبر الفجر
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