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سر ظهور السوار الأحمر في يد محمد بن سلمان ومحمد بن زايد

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 10:17 ص
سر ظهور السوار الأحمر في يد محمد بن سلمان ومحمد بن زايد
محمد بن سلمان ومحمد بن زايد
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الفجر السعودي
 
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بعد انتشار صور ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان برفقة ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لفت انتباه الكثيرين سوار أحمر في يد كل منهما.

 

وبدا في الصور التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية، هدف مقصود من إظهار السوار، ألا وهو التأكيد على دعمهما لبطولة الألعاب العالمية الخاصة بالرياضيين ذوي الإعاقة الذهنية، التي ستجري من 8 إلى 22 مارس 2019 في العاصمة الإماراتية أبوظبي، في موقف انساني داعم لـ "أصحاب الهمم".

 

يذكر أن الأمير محمد بن سلمان، والشيخ محمد بن زايد، حضرا، السبت، ختام سباق فورمولا إي في مدينة الدرعية السعودية، التي تحتضن البطولة التي شارك فيها 22 متسابقاً يمثلون 11 فريقاً عالمياً.

 

وشهدت فعاليات فورمولا إي للسيارات الكهربائية المقامة في الفترة 13 - 15 من ديسمبر/كانون الأول الحالي، التي تشرف عليها الهيئة العامة للرياضة، في الدرعية، إقبالاً كبيراً من قبل جمهور السباقات العالمية للفورمولا والسياح والزوار من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى الحضور الكبير من داخل المملكة.

 

المزيد عن: محمد بن سلمان محمد بن زايد سباق فورمولا السوار الأحمر السعودية اليوم السعودية
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