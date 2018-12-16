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النظام السوري يقصف مناطق التهدئة بريف إدلب

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 10:10 ص
النظام السوري يقصف مناطق التهدئة بريف إدلب
قصف على ريف إدلب
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وكالات
 
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قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن النظام السوري جدد اختراقه لمناطق سريان التهدئة الروسية-التركية في القطاع الجنوبي من ريف إدلب.

 

وأكد المرصد السوري، اليوم الأحد، أن النظام السوري شن قصفاً على ريف حماة الشمالي.

 

ودارت اشتباكات بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والمعارضة من جهة أخرى، على محاور في الريف الشمالي لحماة.

 

وأشار المرصد إلى إصابة 6 أشخاص بينهم 4 أطفال في القصف الذي طال مناطق في ريف حماة الشمالي.

المزيد عن: مناطق التهدئة قوات النظام السوري قصف على ريف إدلب سوريا
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