اتبعي طريقة "إيفانكا ترامب" للحفاظ على بشرتك

تعتبر إيفانكا ترامب، شخصية بارزة وملفتة لكل الفتيات من حيث اتنقائها الملابس المناسبة والراقية، وحرصها على الظهور بمظهر مميز يلفت الانتباه إلى جانب بشرتها النقية التي تحافظ عليها بالمواط الطبيعية.





وخلال حديث إيفانكا ترامب لمجلة "cosmo”، أوضحت إنها لديها روتينها الخاص في العناية ببشرتها.





وأوضحت ترامب إن لديها كريم شد البشرة الخاص بها، بالإضافة لبعض الوصفات الطبيعية والروتين اليومى الذى تقوم به منذ سنوات طويلة.





تعرفي على أبرز الوصفات الطبيعية التي تستخدمها

التدليك بالثلج

أوضحت إيفانكا إن مختلف أنواع البشرة تحتاج للتدليك بالثلج، وهى العادة التى تستخدمها عند كل صباح، مما يساهم فى تنقية البشرة وتعزيز سريان الدورة الدموية بها، فمرتان للتدليك يساعدناك فى الحفاظ على شباب بشرتك.





البخار لشد البشرة

أما بالنسبة لتنقية مسام البشرة فاستخدام حمام البخار مرتين أسبوعيا للوجه أو للجسم بشكل عام يساعد فى شد البشرة ومنع ظهور التجاعيد فى سن مبكر، بل ويؤدى لاختفاء التجاعيد الموجودة.





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