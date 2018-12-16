السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بالهرم دون إصابات

تمكن رجال الحماية المدنية من إخماد حريق داخل شقة سكنية في منطقة الهرم دون إصابات، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.

وكانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في الهرم، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.