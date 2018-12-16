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لايف.. بث مباشر ماتش أرسنال وساوثهامبتون يوتيوب بدون تقطيع

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 09:59 ص
لايف.. بث مباشر ماتش أرسنال وساوثهامبتون يوتيوب بدون تقطيع
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الفجر الرياضي
 
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يواجه نادي أرسنال بقيادة مدربه يوناي إيمري منافسه نادي ساوثهامبتون، في إطار منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل نادي أرسنال المركز الخامس برصيد 34 نقطة، بينما يحل نادي ساوثهامبتون في المركز التاسع عشر برصيد 9 نقاط بالبريميرليج.

وتقام مباراة ساوثهامبتون وأرسنال يوم الأحد 16 ديسمبر 2018 وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والرابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وستذاع مباراة أرسنال وساوثهامبتون يوم الأحد، عبر البث الحي والمباشر على قناة "beINSPORTS HD 1".

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة أرسنال وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر البث الحي والمباشر على موقع الفجر الرياضي.

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