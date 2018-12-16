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إحباط ترويج كيلو "هيروين" بحوزة طالبين بالعاشر من رمضان

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 10:00 ص
إحباط ترويج كيلو هيروين بحوزة طالبين بالعاشر من رمضان
هيروين - صورة أرشيفية
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إسلام علي وسمر السيد
 
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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع ضباط الإدارة العامة لمُكافحة المُخدرات، فرع مدينة العاشر من رمضان، اليوم الأحد، من ضبط طالبين؛ بحوزتهما كمية كبيرة من مسحوق "الهيروين" المُخدر، قبل ترويجها على عملائهما في احتفالات رأس السنة.

كانت معلومات وردت لضباط فرع الإدارة العامة لمُكافحة المُخدرات بالعاشر من رمضان، تفيد بقيام كلًا من: "محمود.ن.م" طالب، مُقيم بمدينة بلبيس، و"أحمد.إ.م.إ" طالب، مُقيم بمنطقة "الشرابية" بالقاهرة، وله محل إقامة آخر بمدينة بلبيس، بالإتجار في المواد المُخدرة، وجلب كمية كبيرة استعدادًا لترويجها خلال احتفالات رأس السنة بالمدينة، فيما تم ضبط المتهمان في كمين أُعد لهما بنزلة الطريق الدائري الإقليمي، وبحوزتهما 4 أسطوانات من مسحوق "الهيروين" المُخدر، تزن نحو كيلو جرام، ومبلغ من المال، وذلك حال استقلالهما دراجة بخارية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.
المزيد عن: هيروين مصر تهريب مخدرات اخبار
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