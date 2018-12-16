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حبس عاطلين لسرقتهما الشقق السكنية بحدائق القبة

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 09:58 ص
حبس عاطلين لسرقتهما الشقق السكنية بحدائق القبة
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عمار محمد
 
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قرّرت نيابة حدائق القبة، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لسرقتهما الشقق السكنية بحدائق القبة.

 

وتلقى قسم شرطة حدائق القبة عدة بلاغات تفيد بسرقة الشقق السكنية، وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد هوية المتهمين وهم: "عاطف.م"، و"شريف.ع" عاطلين وبسؤالهما اعترفا بسرقتهما 15 ألف جنيه من الشقق السكنية، إضافة إلى مصوغات ذهبية تقدر بـ33 ألف جنيه.

 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة سير عملية التحقيقات.

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