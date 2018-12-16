حبس عاطلين لسرقتهما الشقق السكنية بحدائق القبة
الأحد 16/ديسمبر/2018 - 09:58 ص
عمار محمد
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قرّرت نيابة حدائق القبة، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات،
لسرقتهما الشقق السكنية بحدائق القبة.
وتلقى قسم شرطة حدائق القبة عدة بلاغات تفيد بسرقة الشقق
السكنية، وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد هوية المتهمين وهم: "عاطف.م"،
و"شريف.ع" عاطلين وبسؤالهما اعترفا بسرقتهما 15 ألف جنيه من الشقق السكنية،
إضافة إلى مصوغات ذهبية تقدر بـ33 ألف جنيه.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة سير عملية
التحقيقات.
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