حبس عاطلين لسرقتهما الشقق السكنية بحدائق القبة

قرّرت نيابة حدائق القبة، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لسرقتهما الشقق السكنية بحدائق القبة.

وتلقى قسم شرطة حدائق القبة عدة بلاغات تفيد بسرقة الشقق السكنية، وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد هوية المتهمين وهم: "عاطف.م"، و"شريف.ع" عاطلين وبسؤالهما اعترفا بسرقتهما 15 ألف جنيه من الشقق السكنية، إضافة إلى مصوغات ذهبية تقدر بـ33 ألف جنيه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة سير عملية التحقيقات.