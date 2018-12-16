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أسعار الحديد اليوم الأحد 16 ـ 12 ـ 2018 في محافظة الإسماعيلية

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 09:58 ص
أسعار الحديد اليوم الأحد 16 ـ 12 ـ 2018 في محافظة الإسماعيلية
صورة أرشيفية
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هشام إسماعيل
 
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شهدت أسعار الحديد في أسواق محافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، استقرارًا ليسجل متوسط سعر طن حديد عز 12 ألف و330 جنيهًا، وشركة حديد المصريين 12 ألف و350 جنيها، وشركة حديد بشاي 12 ألف و250 جنيها، وشركة حديد العتال 12 ألف و250 جنيهاً.

وفي شركة حديد الجارحي 12 ألف و250 جنيها، وشركة حديد السويس للصلب 12 ألف و250 جنيها، وشركة حديد المركبي 12 ألف و200 جنيها، وشركة حديد طنطا للصلب 12 ألف و100 جنيها، وشركة حديد الجيوشي 12 ألف 250 جنيها، وشركة حديد بيانكو 12 ألف و100 جنيها، وشركة قوطة للصلب 12 ألف 150 جنيها للطن.
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