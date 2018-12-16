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ننشر حركة تنقلات لرؤساء مركزي طلخا والجمالية بالدقهلية

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 09:53 ص
ننشر حركة تنقلات لرؤساء مركزي طلخا والجمالية بالدقهلية
الدكتور كمال جاد شاروبيم
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الفجر
 
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اعتمد الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية، حركة محدودة لرؤساء مجالس المدن واقتصرت على مركزى الجمالية وطلخا وذلك عقب أن شهد مجلس مدينة طلخا وقفة احتجاجية لعمال النظافة طالبوا خلالها بالحصول على مستحقاتهم من بدل تحسين الوجبة.

وتمثلت الحركة فى نقل رئيس مجلس مدينة طلخا، عثمان السيد عثمان، لتولى الشئون القانونية يديوان عام المحافظة، ونقل محمد أمين رئيس مدينة الجمالية لرئاسة مدينة طلخا، وتكلف نادر محى نائب رئيس مدينة الجمالية برئاسة الجمالية.

يذكر أن حركة رؤساء المدن تعد الحركة الثانية، منذ تولى المحافظ الدكتور كمال جاد شاروبيم، المحافظة وكانت الأولى فى نقل رئيس حي غرب المنصورة اللواء حسام حمودة للعمل رئيسا لمجلس مركز ومدينة نبروة وتكليف أحمد عبد السميع لتولى العمل رئيسا لحى غرب المنصورة.
المزيد عن: مصر طلخا رؤساء احياء الدقهلية اخبار
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