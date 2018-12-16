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الدفع بـ3 سيارات إطفاء لإخماد حريق شب داخل مطعم بحلوان

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 09:52 ص
الدفع بـ3 سيارات إطفاء لإخماد حريق شب داخل مطعم بحلوان
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كريم المنجي
 
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نجحت الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق داخل مطعم في حلوان، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.

 

وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق في إحدى المحلات بحلوان، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.

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