ترتيبات تنفيذ وعود ماكرون لتفادي سبت سادس من الاحتجاجات

شرع الفريق الحكومي الفرنسي في التحضير لترتيبات لتلافي جولة سادسة من الاحتجاجات، حيث قالت مصادر مطلعة إن رئيس الحكومة إدوارد فيليب يعد مشروع قانون لتفعيل الوعود التي قدّمها الرئيس ماكرون في خطابه الأخير، لترجمتها إلى إجراءات وقرارات ملموسة.

ويطرح مشروع القرار بشكل عاجل للمصادقة عليه في مجلس الوزراء صباح الأربعاء، على أن يشرع النواب في مناقشته في البرلمان صباح الخميس.

وتأمل الحكومة بأن يصادق البرلمان على المشروع ليل الخميس أو صباح الجمعة على أقصى تقدير، بهدف قطع الطريق أمام جولة سادسة من الاحتجاجات.

وكانت وعود الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تشمل رفع الحد الأدنى للأجور 100 يورو شهريا، ومراجعة نظام الضرائب، وإلغاء زيادة الضريبة على فئة من المتقاعدين، وإلغاء الضريبة عن الساعات الإضافية، وإعادة تأهيل منظومة المعاشات الاجتماعية، والالتزام بأجندته الإصلاحية ورفض إعادة فرض ضريبة على الثروة.