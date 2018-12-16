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أسعار الدواجن اليوم الأحد 16ـ 12 ـ 2018 في محافظة الإسماعيلية

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 09:51 ص
أسعار الدواجن اليوم الأحد 16ـ 12 ـ 2018 في محافظة الإسماعيلية
صورة أرشيفية
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شهدت أسواق الدواجن، بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد 16ـ 12 ـ 2018، استقرار في الأسعار، حيث سجل سعر القطاعي للدواجن البيضاء نحو 28 جنيهًا، وبلغ سعر الدواجن البلدي نحو 33 جنيهًا، وسجل سعر البط المسكوفي نحو 37 جنيهًا.

ووصل سعر بيع كيلو الدواجن البلدي للمستهلك قيمة 35 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الدواجن الساسو 29 جنيهًا بالمزارع، ووصل سعر بيع كيلو الدواجن الساسو للمستهلك 33 جنيهًا.
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