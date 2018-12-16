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مسؤول أمريكي: إيران هي الواهب الأول لـ"حزب الله"

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 08:43 ص
مسؤول أمريكي: إيران هي الواهب الأول لـحزب الله
حزب الله
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وكالات
 
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أكد مسؤول أمريكي، أن واشنطن لديها العلم بأن إيران هي الواهب الأول لحزب الله اللبناني.

 

وذكر مدير مكتب الإرهاب المضاد في وزارة الخارجية الأمريكية ناتان سيلز إن الجماعات الإرهابية العابرة للحدود، مثل «داعش» أو «القاعدة»، أو تلك المدعومة من إيران تشكل تهديداً للقارة الأمريكية.

 

 لافتاً إلى وجوب التعامل جدياً مع هذا التهديد. وتحدث عن نشاط ل«حزب الله» في المثلث الحدودي بين البرازيل والباراغواي والأرجنتين.

 

وفي حديث عبر LiveAtState، وهي منصة إعلامية افتراضية تفاعلية لوزارة الخارجية الأمريكية، مع صحفيين من وسائل إعلامية غربية وعربية، قال «نعرف أن إيران هي الواهب الأول ل«حزب الله» الذي تلقى في السابق 700 مليون دولار سنوياً من طهران، وهذا مبلغ كبير يجب أن يذهب إلى الشعب الإيراني لتلبية حاجاته وأولوياته.

 

ولكن عوض ذلك نعرف أولوية النظام الإيراني، وهي إراقة الدم حول العالم باستخدام وكلائه. رأينا أدلة على أنه حين شدّدنا الخناق على إيران من طريق فرض عقوبات، باتت الأموال التي كانت ستُتاح للحزب تذهب إلى أغراض أخرى، الأمر الذي يؤكّد أهمية أن نبذل نحن وشركاؤنا جهودنا الخاصة لقطع مصادر التمويل التي سيحاول حزب الله استخدامها لتعويض الموارد التي يخسرها نتيجة العقوبات المفروضة على إيران.

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