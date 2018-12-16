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مقتل 6 جنود باكستانيين قرب الحدود مع إيران

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 08:41 ص
مقتل 6 جنود باكستانيين قرب الحدود مع إيران
جنود باكستانيين
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وكالات
 
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لقي 6 أفراد من قوات الأمن الباكستانية مصرعهم في هجوم بقنبلة استهدف عربتهم غربي البلاد قرب الحدود مع إيران.

 

وذكر المكتب الإعلامي التابع للجيش الباكستاني في بيان صدر الليلة الماضي أن إرهابيين هاجموا الجمعة، عربة تابعة لقوات الأمن بعبوة ناسفة.

 

وقال البيان، إن الانفجار اعقبه إطلاق نار بين قوات الأمن والإرهابيين ما أسفر عن مقتل 6 جنود و4 مهاجمين في منطقة توربات قرب الحدود مع إيران في إقليم بلوشستان.

 

وبحسب البيان، كانت قوات الأمن تقوم بعملية لمكافحة الإرهاب بالمنطقة وقت تعرضها للهجوم.

 

وتعد بلوشستان أحد أكثر الاقاليم اضطراباً في باكستان لوجود الجماعات الانفصالية المسلحة بها وحركة طالبان وغيرها من الجماعات المتشددة.

المزيد عن: جنود باكستانيين باكستان الحدود مع إيران إيران
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