تعرف على موعد تصوير "كلبش3"

قرر القائمون على الجزء الثالث من مسلسل "كلبش" بدء التصوير في الأسبوع الأول من شهر يناير المقبل.

ومؤخرًا تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بوستر الجزء الثالث من المسلسل الذي يلعب بطولته الفنان أمير كرارة.





وكشف مخرج العمل بيتر ميمي في وقت سابق النقاب عن الشخصية المنتظر أن يطاردها "سليم الأنصاري" الشخصية الرئيسية في العمل، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





وكتب ميمي، عبر حسابه: "بعد الأمين زناتي وعاكف الجبلاوي، سليم الأنصاري في مواجهة أكرم صفوان في الموسم الثالث".





من جانبهم كشف رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن اسم الممثل صاحب شخصية "أكرم صفوان" التي يطاردها سليم الأنصاري الشخصية المحورية في الجزء الثالث من مسلسل كلبش، بطولة الفنان أمير كرارة، حيث أشارو إلى أنه الفنان هشام سليم.





يذكر أن "كلبش 2" شارك فى بطولته إلى جانب أمير كرارة كل من هيثم أحمد زكي، عبد الرحمن أبو زهرة، محمد محمود عبد العزيز، أحمد صلاح حسني، أشرف زكي، أحمد حلاوة، هالة فاخر، محمود البزاوي، دينا فؤاد، ريم مصطفى، محمد لطفي، ريم مصطفى، ضياء عبد الخالق وانتصار، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.