مواطنون عن أسباب العصبية: "الناس كترت.. والضغوط كتيرة"



وقال أحد المواطنين، خلال برنامج "أحلام مواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "بقينا عصبيين من كتر الضغط"، وعقب آخر: "بقا في حاجة غلط، والعنف زاد"، وأضاف آخر: "الناس كترت، وأي احتكال بقا يعمل مشكلة".



وأضاف آخر: "الغلاء الناس بقت تكلم بعضيها"، وقالت مواطنة: "من ضغوط المجتمع، والإخوات بقوا يتخانقوا عشان الفلوس".



كان البنك المركزي المصري قد أعلن في نوفمبر 2016 عن تحرير سعر الصرف، في إطار حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، منها رفع الدعم عن الوقود، وإبرام اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي بهدف إنعاش الاقتصاد.



وأعقب الإجراءات الاقتصادية ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع والخدمات، وارتفع التضخم، بشكل كبير ما أثر على الحياة المعيشية للمواطنين.



يأتي هذا في الوقت الذي توقعت مؤسسة (فيتش) الأمريكية للتصنيف الائتماني تحسن الاقتصاد المصري بشكل كبير خلال السنوات القادمة وذلك من خلال تراجع العجز المالي بالموازنة العامة من 9،4% خلال العام (2017- 2018) إلى 7،8% خلال العام (2018- 2019) وإلى 6،4% خلال العام (2019- 2020).

كما توقعت تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة قدره 0،2% خلال العام (2017- 2018) مقابل 2،1% خلال العام (2018- 2019) وإلى 2،3% خلال العام (2019- 2020).



وتوقعت المؤسسة أيضًا انخفاض إجمالي الدين العام للموازنة العامة من 89،4% خلال العام (2017- 2018) إلى 84،3% خلال العام (2018- 2019) وإلى 78،6% خلال العام (2019- 2020)، وذلك وفقًا لأحد التقارير الصادرة من المؤسسة عن مستقبل الاقتصاد المصري في ضوء الإصلاحات المالية الكبيرة التي نفذتها مصر في جميع القطاعات خلال السنوات الأخيرة.

عرض الإعلامي هاني عبدالرحيم، تقرير مصور عن آراء الناس في الشارع المصري، حول أسباب العصبية بين المصريين.