أول طلب لـ "جروس" من مسئولي الزمالك في يناير





طلب السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك، من إدارة الفريق تعديل عقد أكثر من لاعب وعلى رأسهم محمود عبدالمنعم "كهربا" ومحمود عبدالرحيم "جنش" ويوسف أوباما.

وأكد جروس لمسئولي الزمالك على ضرورة ترضية نجوم الفريق وعدم إثارة أي ازمة حاليا في ظل استقرار الفريق، مشيدا بما يقدمه الثلاثي في الفترة الأخيرة.

ويقدم الثلاثي مستويات مميزة للغاية للفريق، ونجحوا في قيادة الفريق لتصدر الدوري، والفوز بلقب السوبر المصري السعودي.

ونجح الزمالك في تحقيق فوز عريض على نظيره القطن التشادي بسباعية نظيفة بالأمس، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب بتروسبورت ضمن ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.