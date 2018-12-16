زوجة المهندس المصري المحكوم عليه بالإعدام في السعودية تكشف أخر تطورات القضية



وأضافت "سلامة" في مداخلة مع برنامج "هو ده" المذاع على قناة المحور الفضائية، أن هناك أدلة جديدة وبالتالي سيتم إعادة النظر في قضيته.



وطالبت وزارة الخارجية بإصدار بيان تؤكد فيه وصول المستندات الخاصة ببراءة زوجها إلى المحكمة العليا في السعودية، لافتة إلى أن هناك تعاون كبير من السفارة المصرية بالسعودية، وقدمت التماسا للمحكمة العليا لإعادة النظر في القضية.



وناشدت الرئيس عبدالفتاح السيسي، لكي يقابلها ويستمع صوتها وشكواها، مطالبة جميع المصريين لكي يدعوا لزوجها.



وكان المهندس علي أبو القاسم الذي يعمل بالسعودية منذ 2007 حكم عليه بالإعدام لاتهامه بترويج المخدرات على خلفية استلامه أحد الطرود بعد أن طلب شقيقه استلامها لتوصيلها إلى أحد الأشخاص، وفوجئ بطلبه للتحقيق.



ونشرت زوجة المهندس المهندس المصري مقطع فيديو وجهت فيه رسالة استغاثة للرئيس عبد الفتاح السيسي وخادم الحرمين الملك سلمان، لإنقاذ زوجها من حكم الإعدام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وقالت "هذه ملفات براءة زوجي موثقة من الجهات والسلطات وهو يعمل مهندسا بالسعودية، ومعروف عنه الخلق، ونرجو التدخل لإنقاذه من حكم الإعدام.. يا سيادة الرئيس براءة زوجي بيدي والسلطات السعودية لم تأخذ بها وترفض اتفاقية الإنابة القضائية بيننا وبين السعودية، فنرجو التدخل لإنقاذ زوجي الذي يعول 3 أطفال".

قالت ابتسام سلامة، زوجة المهندس "علي أبو القاسم"، المتهم بتهريب المخدرات وحُكم عليه بالإعدام في السعودية، إنه تم فصل قضية زوجها عن باقي المتهمين في القضية، وأخذت رقما جديدًا وتم إحالتها للمحكمة العليا منذ 28 فبراير.