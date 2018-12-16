عاجل.. الكاف يجهز مفاجأة سارة لمصر بشأن تنظيم أمم إفريقيا 2019





بدأ أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، في عمل اتصالات مكثفة مع مسئولى جنوب أفريقيا من أجل إقناعهم بسحب طلب تنظيم بطولة أمم أفريقيا 2019 بعد قرار "كاف" بسحب تنظيم البطولة من الكاميرون.

وتأتى محاولات رئيس الاتحاد الأفريقى من أجل تنفيذ اتفاقه مع هانى أبوريدة، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، الذى وعده أحمد أحمد بأن الفرصة باتت متاحة لمصر لاستضافة بطولة أمم أفريقيا 2019 بعد عدم تقدم المغرب بطلب لاستضافة البطولة، لا سيما أن رئيس الجبلاية كان قد طلب فى جلسته مع رئيس الاتحاد الأفريقى ضمانات كافية لحصول مصر على شرف تنظيم البطولة حال التقدم بطلب رسمى بذلك الأمر، وهو الوعد الذى قطعه على نفسه رئيس الكاف.

وحرص رئيس الكاف على طمئنة أبوريدة بشأن حصول مصر على حق تنظيم أمم إفريقيا 2019 بعد التقدم بطلب رسمي لاستضافة البطولة، حتى لايضعه في موقف حرج مع مسئولي الرياضة المصرية، وطالب رئيس الكاف أبوريدة بضرورة العمل على إيجاد حل سريع لغياب الجماهير فى المباريات المحلية كونه أمر يثير قلق مسئولى الاتحاد الأفريقى، إلا أن رئيس الجبلاية طمأن أحمد أحمد، وتعهد بوجود الجماهير خلال منافسات البطولة بالسعة الكاملة للملاعب، ضارباً المثل بمباريات الأندية المصرية فى البطولات الأفريقية التى تشهد وجوداً جماهيرياً مكثفاً .





ومن المنتظر أن يقوم مجلس إدارة اتحاد الكرة بتشكيل لجنة من مجلس الجبلاية في حالة الفوز بشرف تنظيم الكان، ويكون دورها الأول تفقد ملاعب القاهرة والسلام والدفاع الجوى والكلية الحربية والإسكندرية وبرج العرب والإسماعيلية والجيش بالسويس، للاطلاع على تنفيذ اشتراطات النيابة وأبرزها وجود كاميرات مراقبة فى كافة الملاعب، بالإضافة إلى تنفيذ اشتراطات الاتحاد الأفريقى لخوض مباريات البطولة الأفريقية. كما تقرر تخصيص استادات المقاولون العرب وبتروسبورت والمكس لاستضافة تدريبات الفرق المشاركة بالبطولة، على أن تتفقد اللجنة المقرر تشكيلها تلك الملاعب أيضاً.