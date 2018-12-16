بعد ساعات من طرحها.. أغنية "أبو العروسة" تتجاوز نصف مليون مشاهدة (فيديو)





طرحت قناة "dmc" الفضائية، منذ ساعات، الأغنية الدعائية للجزء الثاني من مسلسل "أبو العروسة"، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وقناتها عبر موقع الفديوهات الشهير "يوتيوب"، تمهيداً لعرض المسلسل نهاية شهر ديسمبر الجاري.





الأغنية لاقت ردود فعل إيجابية، وحققت نسب مشاهدة مرتفعة خلال ساعات، حيث تجاوزت نصف مليون مشاهدة عبر "فيسبوك"، وأكثر من 50 ألف مشاهدة عبر "يوتيوب"، وانهالت تعليقات الإعجاب بالأغنية، وأعرب الجمهور عن انتظاره عرض أولى حلقات المسلسل قريباً.





وتضمن فيديو كليب الأغنية، مشهداً مؤثراً من أحداث المسلسل، وظهر خلاله "عبدالحميد" الشخصية التي يجسدها الفنان سيد رجب، وهو يجلس بمفرده في المنزل يوم عيد ميلاده، ثم يتفاجأ بوصول أسرته ليقيموا له احتفال خاص يدخل السعادة إلى قلبه.





الأغنية للفنانة عفاف راضي، من ألحان وتوزيع خالد عز، ميكساج وماستر مصطفى عز، وتقول كلماتها: "شمعة ورا شمعة هنقيدها، غنوة ورا غنوة هنعيدها، سنة حلوة عليك وانت معانا وانت مابينا".





"أبو العروسة" من تأليف هاني كمال، وإخراج كمال منصور، ويشارك في بطولته سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، محمود حجازي، ولاء الشريف، محمد عادل، محمد حاتم، رانيا فريد شوقي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، أحمد عبدالله محمود، مريهان مجدي، كارولين عزمي، رشا أمين، محمد السعدني، تامر فرج، وخالد كمال.











